Diskussion um Schulcampus : Kempener sammelt Unterschriften für Erhalt des Silberahorns

Kempen Wo ein Neubau für die Gesamtschule Kempen gebaut werden soll, soll am Dienstag der Stadtrat entscheiden. Ein Kempener sammelt jetzt Unterschriften, um einen Silberahorn zu retten, der dem Neubau zum Opfer fallen könnte.

Im Streit um die Frage nach dem richtigen Standort für einen Neubau für die Gesamtschule Kempen sammelt ein Kempener nun Unterschriften, um einen Baum zu retten: Auf der Internet-Plattform Open Petition startete Stefan Conrad am Mittwoch die Aktion „Rettet den Silberahorn“. Conrad sitzt für die FDP-Fraktion im Stadtrat – die Unterschriftensammlung für den Baum sei aber seine Privatinitiative, betont Conrad. Auch FDP-Fraktionschef Bernhard Lommetz und der Stadtverbandsvorsitzende Mathias Ingenhoven wiesen am Mittwoch darauf hin, dass es sich nicht um eine Aktion der Freien Demokraten handele.

In seiner Begründung auf der Internet-Plattform führt Conrad aus, dass der Silberahorn zu den wichtigsten Bienenbäumen überhaupt gehöre. Er blühe früher als die meisten anderen Ahorn-Arten, kein anderer Ahorn bilde so viel Nektar wie der Silberahorn. Zur Hauptblütezeit werde der Baum gierig von Bienen belagert. Würde man wie in der aktuell diskutierten Machbarkeitsstudie vorgeschlagen den Schulneubau neben dem Luise-von-Duesberg-Gymnasium errichten, müsse „dieser erhaltungswürdige Baum gefällt werden“, so Conrad.

Am Dienstagabend habe die Verwaltung über die Machbarkeitsstudie informiert, berichtete Conrad am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion. Dabei sei auch erwähnt worden, dass es sich bei dem Silberahorn um einen erhaltenswerten Baum handele. „Und für die Bebauung neben dem LvD müssten weitere Bäume gefällt werden, für den Bau auf dem Ludwig-Jahn-Sportplatz nur ein bis zwei“, so Conrad. Er hoffe, dass möglichst viele Kempener die Petition unterschreiben. Die Unterschriften will er Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) überreichen – die ersten „vielleicht schon symbolisch vor der Ratssitzung am Dienstag.“