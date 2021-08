Neueröffnung in Kempen : Endspurt für Umbau im Aquasol

Die Wasserwelt des Aquasol in Kempen soll Anfang September neu eröffnet werden. Die Umbauarbeiten waren umfangreich. Foto: Martin Leclaire

Kempen Die Neueröffnung soll am ersten Wochenende im September gefeiert werden. Dies markiert auch das Ende der diesjährigen Freibadsaison.

Nach den Umbauarbeiten am Schwimmbad Aquasol in Kempen wird die Wasserwelt nun am ersten Wochenende im September neu eröffnet. Das gaben die Geschäftsführung der Stadtwerke Kempen als Betreiber des Bades und die Badleitung des Aquasol am Donnerstag bekannt.

Die Umbauarbeiten waren umfangreich. So wurde in den vergangenen zwei Jahren das 50-Meter-Becker im Außenbereich zurückgebaut und durch eine neue Schwimmhalle ersetzt. Die Halle verfügt über ein separates Becken mit Hubboden für Fitness- und Kinderschwimmkurse, einen Familien- und Kinderbereich, einen Wintergarten und ein Tretbecken. Höhepunkt für Schwimmer in jedem Alter ist die 80 Meter lange Reifenrutsche mit Lichteffekten.

„Bei der Planung des neuen Aquasol war es uns wichtig, ein Schwimmbad mit Freizeitwert für verschiedene Alters- und Interessengruppen zu realisieren“, sagt Betriebsleiter Michael Bist. „Wir wollen sowohl Familien mit Kindern als auch Sportinteressierte ansprechen. Ich denke, das ist uns gelungen.“ Durch das separate Becken mit Hubboden soll es im Aquasol künftig ein umfassendes Angebot an Schwimm- und Fitnesskursen geben. In Anbetracht der hohen Nachfrage würden zunächst die Kinderschwimmkurse in den Vordergrund rücken, teilten die Stadtwerke mit.

In den kommenden Wochen bis zur Neueröffnung sollen im neuen Schwimmbad nun die technischen und personellen Abläufe optimiert werden. „Im Endspurt bis zur Neueröffnung geht es vor allem darum, die Weichen für einen reibungslosen Betriebsablauf zu stellen“, sagt Bist. Wie die Stadtwerke mitteilten, werden nicht alle baulichen Maßnahmen bis zur Neueröffnung abgeschlossen sein.

So erfolge der Rückbau des alten Hallenbads beispielsweise in den kommenden Monaten während des laufenden Betriebs. Das habe aber keinen Einfluss auf die Neueröffnung im September. „Wir freuen uns, unsere Gäste bereits in wenigen Wochen im neuen Hallenbad begrüßen zu dürfen“, sagt Bist. Auf eine große Veranstaltung mit vielen Menschen müsse man in Anbetracht der aktuellen Lage noch verzichten, erklärt der Betriebsleiter mit Blick auf die Corona-Lage. Doch die Planungen für eine verantwortungsvolle Alternative am Eröffnungswochenende liefen auf Hochtouren. Bist: „Die Neueröffnung des Aquasol ist in jedem Fall ein Grund zu feiern.“

Nach sieben Monaten Lockdown war der Freibadbereich des Aquasol am 5. Juni geöffnet worden. Auf das Ende der Freibadsaison soll nun am ersten Septemberwochenende der Übergang zum Hallenbetrieb folgen.

Während der Umbauphase wurde der Schwimmbadbetrieb zunächst weitestgehend fortgesetzt. Durch die Corona-Pandemie und die dadurch bedingten Verordnungen kam es im vergangenen Jahr allerdings zu umfangreichen Schließungen. „Wir waren sehr erleichtert, als der Freibadbetrieb wieder starten konnte. Jetzt ist die Freude umso größer, den Badegästen endlich die ersehnte Neueröffnung des Aquasol anzukündigen. Nach einem hoffentlich erfolgreichen Freibad-Sommer geht es im September im neuen Bad weiter“, kündigt Stadtwerke-Geschäftsführer Siegfried Ferling an.

(biro)