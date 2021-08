Besuch in der Druckerei te Neues in Kempen : Klimaneutrales Drucken boomt

Tobias te Neues (l.) erklärt Joachim Stamp die Funktion einer Druckmaschine. Hinten rechts der FDP-Bundestagskandidat Eric Scheuerle. Foto: Norbert Prümen

Kempen In der Druckerei te Neues in Kempen informierte sich NRW-Minister Joachim Stamp über die Sorgen des Mittelstands und erfuhr, wie Wahlplakate gedruckt werden.

Joachim Stamp (FDP), NRW-Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration und stellvertretender Ministerpräsident des Landes, hat am Mittwoch die Druckerei te Neues in Kempen besucht. Von Vertriebsleiter Tobias te Neues wollte er wissen, wo der Schuh drückt. Te Neues berichtete von den Sorgen mittelständischer Unternehmen, die mit immer mehr Bürokratie zu kämpfen hätten, unter anderem mit dem Lieferkettengesetz. Sein Appell an die Politik: „Lasst uns machen, ob in Düsseldorf oder Berlin – wir haben vor Ort die bessere Lösung.“

Das Unternehmen te Neues beschäftigt aktuell 160 Mitarbeiter, darunter Auszubildende in zehn Berufsfeldern. Als eines von nur vier Unternehmen deutschlandweit bietet te Neues den Druck von Großflächenplakaten an – was die liberalen Besucher mit Blick auf die durch die Druckmaschinen ratternden Wahlplakate sichtlich interessierte.