Kamp-Lintfort : Im Kultursommer singen alle zusammen – aber auf Abstand

Kamp-Lintfort Das Ensemble „Nahtlos“ gestaltete den Mitsing-Abend vor der Kulisse des Klosters Kamp. Veranstaltung war gut besucht. Die letzte Veranstaltung des Kamp-Lintforter Kultursommers findet am 16. August im Stephanswäldchen statt.

Es war der bisher wärmste Tag in diesem Jahr, den sich das „Ensemble Nahtlos“ am Sonntag für sein im Rahmen des Kamp-Lintforter Kultursommers veranstalteten Mitsing-Abend auf dem Kamper Kastellplatz ausgesucht hatte. Eine erstaunlich gut besuchte Veranstaltung: Schließlich ist es gar nicht so lange her, dass größere Gesangsgruppen als besonders gefährliche Ansteckungsquellen für das noch immer nicht besiegte Corona-Virus galten. Die damals für alle Chöre mit mehr als fünf Mitgliedern verordneten staatlichen Sicherheitsmaßnahmen wurden zwar inzwischen wieder etwas entschärft, was sicherlich vielen Fans der beliebten Veranstaltung ihren Besuch erleichtert haben dürfte.