Klimaschutz in Kamp-Lintfort : E-Auto-Ladestation steht jetzt am Rathaus

Christoph Landscheidt (rechts) und Klimaschutzmanager Rüdiger Wesseling testen die neue Ladesäule vor dem Rathaus mit dem städtischen E-Auto. Foto: Jan Bermann/Jan Bergmann

(RP) In Kamp-Lintfort gibt es inzwischen vier öffentliche Ladestationen für Elektroautos. Die Stadt setzt aber auch auf Wasserstoff als Energieträger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ab sofort ist die neue E-Auto-Ladestation an der Kamperdickstraße 20, direkt vor dem Rathaus, für die Öffentlichkeit freigegeben. „Immer mehr Menschen kaufen sich dank der neuen E-Auto-Prämien der Bundesregierung ein E-Auto oder ein Plugin-Hybrid-Fahrzeug. Das so eine Anschaffung gut für den Klimaschutz ist, ist inzwischen den meisten klar, dennoch braucht es eine verlässliche Infrastruktur mit Ladesäulen“, sagt Bürgermeister Christoph Landscheidt. Das Besondere an der Ladestation sei die Möglichkeit, nicht nur mit einer Karte des Anbieters zu bezahlen, sondern auch direkt über das Smartphone. So müssen E-Auto-Besitzer nicht mehr zahlreiche Bezahlkarten von verschiedenen Ladesäulen-Anbietern mitführen. Der Strom aus der Ladesäule besteht außerdem zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien.

Neben der Ladestation vor den Stadtwerken und einer Station am Starterzentrum im Gewerbegebiet Dieprahm gibt es aktuell eine weitere Station auf dem Parkplatz der Landesgartenschau an der Friedrich-Heinrich-Allee. „Mit vier Ladestationen sind wir als Kommune schon weit vorne, jedoch braucht es, sollten mehr Menschen ein E-Auto kaufen, noch mehr Lademöglichkeiten. Deswegen denken wir bei der Stadtplanung die Mobilität gleich mit“, erklärte Landscheidt. Zuständig sei hierfür die Stabsstelle Klimaschutz, die mit einem Klimaschutzmanager und einem Mobilitätsmanager personell gut aufgestellt sei. Rüdiger Wesseling, Klimaschutzmanager, erklärt: „Durch die reinen E-Autos und Plugin-Hybridfahrzeugen sieht man immer mehr Fahrzeuge die Ladestationen nutzen. Elektrofahrzeuge lohnen sich vor allem für kurze Strecken, beispielsweise zum Einkaufen in der Stadt, bei denen herkömmliche Verbrennungsmotoren sehr ineffizient sind.“ Es gebe aktuell für reine E-Autos ein „Henne und Ei“-Problem.

Info Kommunale Verpflichtungserklärung ▶ Der Stadtrat in Kamp-Lintfort hat im Juli 2019 parteiübergreifend eine „kommunale Verpflichtungserklärung“ zum Klimaschutz abgegeben. ▶ Die Verpflichtungserklärung soll den Bürgern vermitteln, dass sich der gesamte Kamp-Lintforter Stadtrat in breitem Konzens verpflichtet, auf allen kommunalen Politikfeldern nachhaltig den Klimawandel zu bekämpfen.

Reine E-Autos brauchten öffentliche Ladestationen, wenn keine Lademöglichkeit an der eigenen Wohnung gegeben sei. „Hausbesitzer können schlau sein und das eigene E-Auto an einer eigenen Wallbox mit Strom von der eigenen Photovoltaik-Anlage laden. Das kann sich finanziell lohnen“, so Wesseling. Auch für die klassische Ladebox auf dem heimischen Grundstück gebe es unter Umständen Zuschüsse vom Land. Zu diesen und anderen Fragen veranstalten Wesseling und sein Mobilitätskollege Axel Witzke regelmäßig Veranstaltungen für Bürger. Coronabedingt seien diese aktuell eingeschränkt, dennoch könnten sich Interessierte an die Stabsstelle Klimaschutz wenden und sich dort Tipps geben und Ansprechpartner nennen lassen.