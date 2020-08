Ehrungen in Kamp-Lintfort : Verdienstkreuze für zwei Kamp-Lintforter

Marion Baas-Hahn wurde mit dem Bundestverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Kamp-Lintfort Hohe Ehrung für Tafel-Koordinatorin Marion Baas-Hahn und Hans-Jürgen Falk vom Verein „Helfende Hand“. Die beiden Kamp-Lintforter wurden für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet.

Schon im November 2019 hatte Landrat Dr. Ansgar Müller Marion Baas-Hahn ins Kreishaus nach Wesel eingeladen, um mit ihr die Verleihung des „Des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ zu besprechen. Mitte März sollte die Verleihung sein. „Doch dann mussten die Verleihungen wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt werden“, erzählt der promovierte Jurist. „Jetzt werden viele nachgeholt.“ So auch in Kamp-Lintfort. Am Montag verlieh Landrat Ansgar Müller das Bundesverdienstkreuz an Marion Baas-Hahn, die langjährige Tafel-Koordinatorin. Am Dienstag zeichnete Heinrich Heselmann als stellvertretender Landrat Hans-Jürgen Falk, den Vorsitzenden des Vereins „Helfende Hand“, aus.

Marion Baas-Hahn

INFO Der 55. Transport nach Bosnien Hilfstransport Im Dezember 2018 führte der letzte Hilfstransport von Deutschland aus nach Bihac im Norden Bosniens. Es war der 55. Transport. Da Lebensmittel als Hilfsgüter seitdem an der Grenze zu Bosnien zu besteuern sind, hatten Mitglieder der „Helfenden Hand“ keine an Bord, als sie im August 2019 mit einem Mercedes Sprinter des Kamp-Lintforter Busunternehmens Thiele nach Bihac unterwegs waren. Bei dieser 56. Fahrt hatten sie 3000 Euro dabei, mit denen sie vor Ort Lebensmittel kauften und verteilten. Außerdem hatten sie 22 Trainingsanzüge für Fußballer im Gepäck.

Marion Baas-Hahn gehörte mit zu den Personen, die schon 2003 bei der Gründung der Kamp-Lintforter Tafel aktiv waren. Diese war zunächst in einem provisorischen Raum der Grafschafter Diakonie untergebracht und fand 2005 in der einstigen Gaststätte „Schwarzer Diamant“ eine bleibende Heimat fand. „Anfangs kamen Sie selbst zur Tafel, weil es in Ihrer Großfamilie finanziell immer wieder eng wurde“, blickte Ansgar Müller in seiner Laudation auf die Familie der Ausgezeichneten, die aus sechs eigenen Kindern sowie ihrem Ehemann besteht, der zehn weitere Kindern mit in die Familie brachte. Von den insgesamt 16 Kindern werde die Ausgezeichnete gerne „Mutter der Nation“ genannt, berichtete der Landrat.

„Nur zu nehmen, behagte Ihnen nicht“, sagte er weiter. „Stattdessen engagierten Sie sich – trotz erheblicher persönlicher Belastungen und körperlichen Beeinträchtigungen – sogleich ehrenamtlich.“ Nachdem Helmut Köhler, der der erste Koordinator der Tafel gewesen war, 2009 überraschend gestorben war, kam die Ausgezeichnete in die Koordinationsgruppe. 2014 wurde sie Koordinatorin. 2019 legte sie eine Pause bei der Tafel ein, um sich um ihren erkrankten Ehemann, eine erkrankte Tochter und deren Kind zu kümmern.

Heinrich Heselmann, stellvertretender Landrat, überreichte Hans-Jürgen Falk die Urkunde. Bürgermeister Christoph Landscheidt gratulierte. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

„Mir wurde so oft in meinem Leben geholfen“, begründete die 58 Jahre alte Kamp-Lintforterin ihr Engagement. „Da ist es für mich selbstverständlich, dass ich so viel wie möglich zurückgebe.“ Müller betonte, die Ausgezeichnete habe stets ein offenes Ohr für die Tafelkunden und deren Sorgen und Nöte. Durch ihre eigenen Erfahrungen finde sie den richtigen Ton, so dass sich Tafelkunden nicht mehr als „Bittsteller“ fühlten.

René Schneider hatte Marion Baas-Hahn vorgeschlagen. Er sagte am Montag, sie erhalte die Auszeichnung stellvertretend für alle Helfer der Tafel. Bislang seien keine Helfer der Kamp-Lintforter Tafel mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden, obwohl viele es verdient gehabt hätten, zum Beispiel der erste Koordinator Helmut Köhler.

Hans-Jürgen Falk

Hans-Jürgen Falk gehörte zu den Gründern des Vereins „Helfende Hand“, der sich kurz nach dem Ende des Bosnienkriegs (1992 bis 1995) in Moers gründete. Zunächst war der Elektrosteiger des Bergwerks Niederberg in Neukirchen-Vluyn Schriftführer des Vereins, um 2001 nach dem Tod des Gründungsvorsitzenden Horst Salobir Vorsitzender zu werden. Der 69 Jahre alte Kamp-Lintforter war bei den über 50 Hilfstransporten dabei, die vom Verein „Helfende Hand“ organisiert wurden, um Lebensmittel genauso wie Ausrüstung für Schulen und Krankenhäuser in den Raum Bihac im Norden Bosniens zu bringen.

„Er hat auf Freizeit und Urlaub verzichtet, um sich sozial und menschlich zu engagieren“, sagte Heinrich Heselmann als stellvertretender Landrat in seiner Laudatio, die er am Dienstag im großen Saal des Kamp-Lintforter Rathauses hielt. Der Ausgezeichnete habe auch die Spendensammlung für Jasmina Durakovic organisiert, die Tochter der Dolmetscherin und Organisatorin des „Helfenden Hand“ in Bihac. Sie sei als Kind an Krebs erkrankt. Durch eine Spende von 11.000 Euro hätte sie erfolgreich behandelt werden können. Jasmina Durakovic, die heute 24 Jahre alt ist und in Essen studiert, hatte beantragt, Hans-Jürgen Falk mit dem Bundesverdienstkreuz auszuzeichnen. Schon am 9. Januar 2020 hatte Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident die entsprechende Urkunde unterschrieben.

„Die Hilfe der Helfenden Hand ist vorbildlich“, gratulierte Bürgermeister Dr. Christoph Landscheidt dem Ausgezeichneten. „Die Auszeichnung erhalten Sie stellvertretend für alle, die geholfen haben.“ Der Bürgermeister überreichte seiner Frau Birgit Falk einen Strauß Blumen.