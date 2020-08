Kleinod in Kamp-Lintfort : Kloster Kamp: Besuch in einem Weinberg des Herrn

Kamp-Lintfort Zum Abschluss seiner jährlichen Sommertour lud der Landtagsabgeordnete René Schneider zum Streifzug durch den Kamper Weinberg am Osthang des Abteibergs ein.

René Schneider ist mal wieder in seinem Wahlkreis unterwegs gewesen. Seine diesjährige Sommertour führte ihn zu sechs ganz unterschiedlichen Unternehmen und Einrichtungen. Bereits zum neunten Mal schaute der SPD-Landtagsabgeordnete sich im Kreis Wesel um und hörte zu, was die Menschen so bewegt. Unter dem Motto „Boden gut machen“ ergründete Schneider unter anderem die Ausgrabungen am Archäologischen Park Xanten und die Ackerfrüchte am Paschenhof in Neukirchen-Vluyn. Passend dazu hatte er am Samstag zu einer besonderen Abschlussveranstaltung in seiner Heimatstadt eingeladen: Es ging in den Kamper Weinberg.