Ausbildung in Kamp-Lintfort : Stadt bildet junge Talente aus

Ausbildung in Kamp-Lintfort

Sie arbeiten seit dem 1. August für die Stadt Kamp-Lintfort. Auch 2021 bietet die Stadt Ausbildungsplätze an. Foto: Jan Bergmann

(RP) Der Bewerbungsschluss für die Ausbildung 2021 ist am 23. August. „Wir brauchen gut ausgebildete Fachleute, um unsere zahlreichen Projekte stemmen zu können“, betonte Bürgermeister Christoph Landscheidt bei der Begrüßung der diesjährigen Auszubildenden.

Zum 1. August starteten Hannah Freitag, Luca Constapel, Sedina Delic, Jonas Kroll und Sila Meric ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte im Kamp-Lintforter Rathaus. Priska Johanne Heffels absolviert ihre Ausbildung als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Mediathek. Auch in das Anerkennungsjahr als Erzieherinnen und Erzieher starten Monika Lal, Natalie Frehn und Henrik van de Mötter.

„Ich freue mich, dass wir so junge Talente für die Stadt Kamp-Lintfort gewinnen können“, sagte Bürgermeister Christoph Landscheidt. „In Zukunft werden wir als Stadt weiterhin einige dicke Bretter bohren. Ob bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums, dem Ausbau der kostenfreien Kinderbetreuung, neuer Mobilität durch Ausbau des Radwegenetzes oder der Energiewende mit energetischer Sanierung und Elektro- und Wasserstoffantrieben. Wir brauchen gut ausgebildete Fachleute, um unsere zahlreichen Projekte stemmen zu können“, betonte Landscheidt. Dass sich die Ausbildung bei der Stadt lohnt zeigen Semse Akgün und Maria Bürger, die ihre Verwaltungsfachangestelltenausbildung außerordentlich erfolgreich abgeschlossen haben und nun auch ihren weiteren beruflichen Weg in der Kamp-Lintforter Stadtverwaltung beschreiten. Lotte Backasch schloss ihre Ausbildung als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste ebenfalls mit beachtlichem Erfolg ab. Loreen Hotz, Xenia Daubner, Marie Kostros und Hauke Felder haben außerdem ihre Zwischenzeugnisse mit bester Zwischenbilanz ausgehändigt bekommen. Bei der Stadt Kamp-Lintfort gibt es auch die Möglichkeit über den Tellerrand zu schauen. Lotte Backasch, Xenia Dauber und Marie Kostros nutzten die Ausbildung, um mit dem Erasmus-Aaustausch Erfahrungen im Ausland zu machen. Die Stadtinspektoranwärter Daniel Henning und Calvin Weierstahl haben in ihrem praktischen Studienabschnitt Gelegenheit bekommen, ein Praktikum im Landtag zu absolvieren und die Arbeit des Landtagsabgeordneten René Schneider aus erster Hand kennenzulernen.