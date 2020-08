Kamp-Lintfort : Platz vor dem Rathaus trägt den Namen des ehemaligen Bürgermeisters

Karin Flügel und Bürgermeister Landscheidt enthüllten den Namenzug des Platzes. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Karin Flügel, die Ehefrau des ehemaligen Kamp-Lintforter Bürgermeisters, kam zur Einweihung der Fläche, die zwischen dem Rathaus und der Sparkasse liegt. Im Herbst startet die Bebauung zur Markgrafenstraße hin.

Karin Flügel weihte am Freitag zusammen mit Bürgermeister Christoph Landscheidt den Karl-Flügel-Platz in Kamp-Lintfort ein, der zwischen dem Rathaus und der Sparkasse liegt und bislang keinen offiziellen Namen trug. „Er wäre stolz auf die Stadt gewesen und wie sie sich gerade entwickelt“, meinte die Frau des einstigen Bürgermeisters, der am 15. August 2010 starb. „Er würde sich freuen.“

Im Dezember 2016 hatte der Stadtrat einstimmig auf Antrag der SPD beschlossen, den Platz vor dem Rathaus nach Karl Flügel zu benennen. Karl Flügel wurde am Neujahrstag 1924 in Essen geboren, kam 1956 nach Kamp-Lintfort und baute die Schachtanlage Rossenray mit auf, die zum Essener Kruppkonzern gehörte. Zuletzt war er freigestellter Betriebsrat auf dieser Schachtanlage, bevor er 1978 ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort wurde. Dieses Amt hatte er bis 1999 inne, als die Aufgaben des ehrenamtlichen Bürgermeisters und des hauptamtlichen Stadtdirektors zum hauptamtlichen Bürgermeister zusammengeführt wurden.

Karl Flügel ist der erste und bisher einzige Kamp-Lintforter, dem die Bezeichnung Ehrenbürgermeister verliehen wurde. Gleichzeitig ist er der zweite Bürgermeister, nach dem eine öffentliche Fläche benannt ist. Die Bürgermeister-Schmelzing-Straße im Monterkamp erhielt in den 1960er Jahren den Namen von Robert Schmelzing, der 1946 zum ersten Bürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg gewählt worden war. Karl Flügel habe 1979 die Sanierung der Lintforter Siedlung angestoßen, der größten und schönsten Bergarbeitersiedlung Deutschland, hob Christoph Landscheidt bei der Einweihung des Karl-Flügel-Platzes hervor, der ihn aus seiner Zeit als Beigeordneter und Stadtdirektor gut kannte. Außerdem habe er sich 1986 für die Wiederherstellung des Kamper Terrassengartens, des „Sanssoucis am Niederrhein“, eingesetzt, der heute ein Bestandteil der Landesgartenschau sei.

Der Karl-Flügel-Platz sei Teil des Stadtumbaus, der seit dem Stadtmarketingprozess 2002 kontinuierlich geplant und umgesetzt werde, erläuterte der Bürgermeister. Die Neugestaltung des Prinzenplatzes, der Umbau der Moerser Straße und der Abriss der Bunten Riesen, die bis 2019 am heutigen Karl-Flügel-Platz standen, seien Meilensteine dieses Stadtumbau. „Ohne die insgesamt 22 Millionen Euro Förderung wäre diese Runderneuerung unserer Innenstadt niemals möglich gewesen“, bedankte sich Landscheidt beim Land und beim Bund.

Dieser Umbau geht in den nächsten Wochen weiter. Zwischen dem Karl-Flügel-Platz und der Markgrafenstraße will das Bauunternehmen Tecklenburg GmbH ein fünfgeschossiges Gebäude bauen, das mit dunkelrotem Backstein verklinkert ist. „Das Unternehmen will im Herbst starten“, sagte Monika Fraling als Leiterin des Planungsamtes bei der Einweihung. Auch die weiteren fünf Flächen, auf denen einst die Bunten Riesen standen, seien vermarktet und der Verkauf zum Teil bereits notariell beurkundet.

Dort sollen Gebäude entstehen, die Elemente des ersten aufnehmen, ebenfalls mehrere Etagen haben und verklinkert sind. Sie wurden von Robert Wetzels geplant, der aus Schaephuysen stammt und Inhaber des Kölner Büros BOB Architektur ist. Das Einkaufszentrum EK 3 sowie der geplanten Rewe-Markt auf dem Markt in der Lintforter Siedlung stammen ebenfalls aus seiner Feder. Insgesamt werden am Karl-Flügel-Platz 132 Wohnungen gebaut, 40 davon öffentlich gefördert.

Eröffnung der Terrasse des Bistros 26