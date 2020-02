Kinderbetreuung in Kamp-Lintfort : Der ideale Standort für eine neue Kita

Kamp-Lintfort Jugendhilfe- und Stadtentwicklungsausschuss bringen zwei große Kita-Bauvorhaben auf den Weg: den Neubau auf dem Bismarckplatz und die Erweiterung der Kita Wirbelwind. Die Machbarkeitsstudien liegen vor.

„Der Platz liegt zentrumsnah an der Friedrichstraße in einem alten und gewachsenen Wohnumfeld. Im Einzugsbereich leben viele Kinder“, sagte der Bürgermeister am Dienstag vor der gemeinsamen Sitzung von Jugendhilfe- und Stadtentwicklungsausschuss. Dort stellten die Planer der Stadtverwaltung nicht nur die Machbarkeitsstudie für den Neubau der Kita am Bismarckplatz, sondern auch für die Erweiterung der bereits bestehenden Kita Wirbelwind an der Vinnstraße um ein Gebäude für drei Gruppen vor.

Rund vier Millionen Euro wird die Stadt Kamp-Lintfort in den Kita-Neubau auf dem Bismarckplatz investieren. Der Platz ist 4400 Quadratmeter groß. Etwa die Hälfte der Fläche wird für den Neubau und die Außengestaltung der Kindertagesstätte benötigt, der Rest soll als Park erhalten bleiben. Bislang sehen die Pläne vor, das Gebäude im Modulbauweise zu errichten. „Ähnlich wie das neue Lernhaus der Europaschule“, erläuterte Christiane Tielsch vom Amt für Gebäudewirtschaft. Der Vorteil in der Bauweise bestehe darin, dass das zweigeschossige Gebäude schneller errichtet werden könne. Die europaweite Ausschreibung für die Planungsleistung ist in der vergangenen Woche gestartet. Die Zeitschiene ist ambitioniert: Die neue Kita soll schon am 1. August 2021 an den Start gehen. „Wir müssten also im Frühjahr 2021 mit dem Bau beginnen“, erklärte Tielsch in der Sitzung am Dienstag. Der Bismarckplatz bietet einen weiteren Vorteil: Es handelt sich um ein städtisches Grundstück. Das Bauvorhaben kann im Rahmen des geltenden Baurechts umgesetzt werden. „Wir benötigen die Kita-Plätze gerade in der Innenstadt“, betonte Landscheidt vor der Sitzung. Der Bismarckplatz als neuer Kita-Standort liege so günstig, dass viele Eltern ihre Kinder nicht mit dem Auto bringen müssten.