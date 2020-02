Innenstadt Kamp-Lintfort : Gartenbänke verschönern zur Laga die Innenstadt

In der Kunstwerkstatt der Europaschule werden die Bänke seit Januar verschönert. Foto: Werbegemeinschaft

Kamp-Lintfort Die Werbegemeinschaft hat mit „Aktion Gartenbank – Kamp-Lintfort lädt ein zum Verweilen“ die Initiative ergriffen.

Von Anja Katzke

25 Gartenbänke werden die Stadtbummler im Sommer zum Verweilen in der Innenstadt einladen. Die Aktion ist eine Initiative der Werbegemeinschaft zur Landesgartenschau, die am 17. April in Kamp-Lintfort startet. Kooperationspartner ist die Kunstwerkstatt der Europaschule. Im Dezember angeliefert, werden die Schüler die Bänke kunstvoll gestalten. ,,Unsere Aktion stößt auf positive Resonanz“, freut sich Bettina Reiner, Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft. „In der Werkstatt der Europaschule haben die fleißigen Helfer und Schüler ihre Ärmel hochgekrempelt und arbeiten auf Hochtouren an der Gestaltung farbenfroher Gartenbänke.“

Die Initiative der Werbegemeinschaft hat gefruchtet: „Wir möchten den Besuchern unserer Innenstadt damit signalisieren, dass sie hier willkommen sind und vor allem gerne bleiben dürfen“, erklärt Bettina Reiner und ruft die Einzelhändler in der Fußgängerzone auf, sich eine Bank vor ihren Laden zu stellen. Nette Aktionen rund um die Bänke wie ein Sektausschank nach dem Einkauf oder eine Tasse Kaffee sind aus Sicht der Geschäftsführerin denkbar. „Sie können auch einfach nur Kissen auf die Bänke legen, es ihren Kunden gemütlich machen. Da sind die Möglichkeiten vielseitig und frei gestaltbar und die Einzelhändler gefordert,“ erklärt Reiner. Die Bänke müssten lediglich abends aus sicherheitstechnischen Gründen ins Geschäft geholt werden.“ Das sei ein vergleichsmäßig kleiner Aufwand, Farbe in die Innenstadt zu bringen und ein positives Bild zu vermitteln. „Was für ein schönes Straßenbild“: So habe eine Kundin gestaunt, die zufällig im Büro die Simulation auf einem Foto gesehen hatte. Besonders schön an der Aktion sei das Zusammenspiel mehrerer Unternehmen in Kamp-Lintfort.

„Dass wir Real als Partner ins Boot geholt zu haben, freut uns sehr.“ Die Tatkraft und Begeisterung der Europaschule, bei diesem Projekt mitzuwirken, seien richtig ansteckend. Aber auch der Austausch mit Geschäftsleuten wie Uli op de Hipt, Anja Thies von der Hall of Fame und den Vertretern der Laga GmbH sei fruchtbar gewesen. „So macht es Spaß, etwas auf die Beine zu stellen.“ In der Runde habe man sich denn auch darauf verständigt, ein weiteres Highlight dem einheitlichen Bild hinzuzufügen. „So entstand die Idee mit dem Fass“, erzählt Bettina Reiners.

Ein Industrie-Fass umgestaltet in rot, grün oder anderen Farben, mit dem Logo der Landesgartenschau versehen und entweder als Blumenkübel oder als Stehtisch genutzt, soll das einheitliche Gesamtbild abrunden. „Das Ölfass – in Farbe mit dem Logo darauf – wird preislich bei 50 Euro liegen; die Bänke stellen wir kostenlos zur Verfügung“, so die Werbegemeinschaft. Wer ein Faß haben möchte, soll sich bitte unter der Telefonnummer 02842-1523 bei der Werbegemeinschaft melden. Eine E-Mail geht aber auch und zwar an klwerbegemeinschaft@onlinehome.de.