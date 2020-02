Prior Design in Kamp-Lintfort : Autotuner Belzek macht Autos schöner

Foto: Christoph Reichwein (crei)

KAMP-LINTFORT/GRIMOND Dem Kamp-Lintforter gehört die Firma „Prior Design GmbH“. Die Kunden sind über den ganzen Erdball verstreut. Zu ihnen gehört auch Robert Geiss, der durch die RTL-Serie „Die Geissens“ bekannt wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Robert Geiss und Andreas Belzek schwimmen auf der gleichen Wellenlänge. „Wir sind beide autoverrückt“, wird der 55 Jahre alte Kölner Unternehmer und Fernsehstar aus der RTL-Serie „Die Geissens“ vom 44 Jahre alten Kamp-Lintforter Autotuner und Designer beschrieben. „Seine Garage ist voll. Unter anderem besitzt er zwei Rolls Royce, einen Mercedes der G-Klasse, vier mal vier hoch, einen Ferrari F 12 und einen Lamborghini Urus.“

Die gemeinsame Leidenschaft war dann auch der Grund, weshalb sich die Wege der Beiden kreuzten. Robert Geiss, der mit seiner Familie in Grimond bei St. Tropez in Südfrankreich lebt, wollte an seinem Ferrari die Standardfelgen ersetzen und suchte daraufhin den Kontakt zu Belzek.

INFO Von Kamp Lintfort aus in die große, weite Welt Absatzmarkt Das Kamp Lintforter Unternehmen „Prior Design“ setzt nach eigenen Angaben über die Hälfte ihrer Automobile in den Vereinigten Staaten ab. Weitere Märkte sind Asien, Australien und Afrika sowie Europa. In Deutschland macht sie nur rund ein Prozent ihres Umsatzes. Standort Der Ausstellungsraum der „Prior Design“ liegt am Kreisverkehr im Technologiepark in Kamp-Lintfort an der Carl-Friedrich-Gauß-Straße 64, Telefon 02842 97570-0.

„Wir haben geschmiedete Alufelgen in Einzelfertigung für ihn produzieren lassen“, erinnert sich der Autotuner. „Bodygard Nico, der gleichermaßen autoverrückt ist, war auf uns aufmerksam geworden.“ Belzek ist geschäftsführender Gesellschafter der „Prior Design GmbH“, hat 13 Mitarbeiter und kooperiert mit mehreren Zulieferunternehmen. Anfang 2018 bezog das Kamp Lintforter Unternehmen Ausstellungsräume am Kreisverkehr im Technologiepark Dieprahm, während die Herstellung in einem Gebäude an der in der Nähe gelegenen Robert-Bosch-Straße verblieb.

Dort hat die Firma zum Beispiel einen speziellen Ofen, einen sogenannten Autoklaven, um Carbonteile herstellen zu können. Mittlerweile stellt sie Teile auch mit 3D-Druckern her. „Die Hochschule in Kamp-Lintfort zeigte mir diese Technik“, erzählt Andreas Belzek, der sich über die Nähe zu der Ausbildungsstätte glücklich zeigte. „Ich bin wirklich dankbar für den Hinweis“, betont Belzek, der – einmal auf die Spur gebracht – diese Entwicklung weiter verfolgte und für sein Unternehmen einsetzte.

Das Design stammt aus seiner Hand. Er unterstreicht mit Understatement den Charakter des Originals, zum Beispiel eines Rolls Royce Wraith, eines Audi Q 8, eines 69er-Ford-Mustang „Bullitt“, eines Mercedes V-Klasse oder eines Lamborghini Urus. „Der Urus ist ein kleines Monster“, schmunzelt er. „Nach dem Tuning ist er ein großes Monster, wie bei Robert.“ Am Motor ändert die „Prior Design“ nur leicht die Elektronik, um die Drosselung aufzubohren. So leistet das Automobil von Robert Geiss jetzt 650 Pferdestärken, die es auf 308 Kilometer pro Stunde beschleunigen können. Neben der äußeren Optik passte die „Prior Design“ die Innenausstattung des Fahrzeugs an, setzte hochwertiges Leder ein und machte so das Fahrzeug in seinem gesamten Erscheinungsbild noch wertvoller.

Zusammen mit Robert Geiss will das Kamp Lintforter Unternehmen eine Modelllinie mit dem Namen „Geissini“ auf den Markt bringen und innerhalb dieses sehr speziellen Segments dann nach Möglichkeit auch etablieren. „Robert ist schnell mein bester Freund geworden, als ich ihm die Felgen für den Ferrari geliefert habe und dann den Urus“, erzählt Belzek, der von seinem Kunden nur Positives berichten kann. „Er ist ein cooler Geschäftsmann. Er ist ganz anders als im Fernsehen. Er ist nicht unantastbar und eingebildet, sondern genau das Gegenteil davon. Ganz nebenbei ist er ein hervorragender Koch. Einmal hat er für uns gekocht. Das Essen hat geschmeckt wie in einem Sternerestaurant.“

Außerdem kennt Familie Geiss Kamp-Lintfort. „Der Vater von Carmen hat hier unter Tage gearbeitet, wie sie mir erzählt hat“, berichtet Belzek. Er habe sie schon zur Landesgartenschau 2020 eingeladen.