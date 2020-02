Bonner Springmaus-Theater in der Kamp-Lintforter Stadthalle, : Improvisationstheater – so geht’s

Die Springmäuse präsentierten ihr Programm „Total Kollegial“. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kamp-Lintfort Das Bonner Springmaus-Ensemble war in der Kamp-Lintforter Stadthalle zu Gast und unterhielt lehrbuchmäßig mit Witz und Spontanität.

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

„Sie rufen uns was zu. Wir machen was draus. Und Sie lachen dann.“ Das ist in drei kurzen Sätzen die Selbstbeschreibung des bekannten Bonner Theaters „Haus der Springmaus“. Am Freitag war es mit seinem neuen Programm „Total Kollegial“ in der komplett ausverkauften Stadthalle in Kamp-Lintfort zu Gast und sorgte dabei gut zwei Stunden lang für einen fröhlichen Lachabend. Dabei geschah zu Anfang gleich das Wichtigste, nämlich die lockere Kontaktaufnahme zum Publikum, denn dessen Zurufe bestimmten die verschiedenen, an diesem Abend von den vier Springmäusen Gilly Alfeo, Lisandra Bardél, Norbert Frieling und Vera Passy spontan gespielten Programmszenen aus der Welt der „totalen“ Kollegialität.

„Erzählen Sie mal! Was kann Ihre Emotionen am Arbeitsplatz besonders bewegen?“, lautete in diesem Fall die erste Frage. „Eine leere Kaffekanne im Rathaus“, rief eine weibliche Stimme von den hinteren Reihen. „Ja, das ist in der Tat ein Kapitalverbrechen“, sagte Norbert Frieling lächend – und spielte die vorgeschlagene Szene mit Vera Passy gleich in mehreren emotionalen Varianten vor. Anschließend durfte eine Zuschauerin dann nur mit ihren Hand- und Armbewegungen dem unwissenden Norbert Frieling eine zuvor vom Publikum vorgeschlagene Geschichte um ein Hubschraubergeschenk von Jonny Depp entlocken. Und vor der Pause erfolgte schließlich noch die filmische Gestaltung eines Betriebsausflugs auf einen Rheurdter Reiterhof als Western, Arztserie, Märchenfilm und in Bollywood-Manier.

Der zweite Teil des Programms begann dann mit einem vielen Besuchern eher unangenehmem Thema, dem so genannten „Mitarbeitergespräch“. Eine in diesem Fall jedoch recht witzige Angelegenheit, denn der Dialog bestand aus zuvor in der Pause von ihnen aufgeschriebenen, originellen Sprüchen und Lebensweisheiten. Den Rest des Abends füllte dann die wahre Liebesgeschichte eines Paares, das sich, wie viele andere auch, am Arbeitsplatz gefunden hatte. Ihre feinfühlige Befragung durch Gilly Alfeo auf der Bühne lieferte das Thema für ein anschließend wunderbar improvisiertes Musical. Dabei ging es neben Liebe, Verführung und Leidenschaft auch um Hartnäckigkeit, Vergesslichkeit und Spontanität, zudem um Bienen und Bowling und schließlich um die sympathische Erkenntnis, dass man im Leben „nichts für später aufheben sollte“. Natürlich gingen die Bonner Springmäuse an diesem Abend in der komplett besetzten Kamp-Lintforter Stadthalle nicht ohne eine vehement von den Zuschauern erklatschte Zugabe nach Hause. Das war jedoch schon vorher klar.