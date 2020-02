Kommentar zum Kita-Standort : Eine Gratwanderung

Meinung Überkapazitäteten beim Angebot der Kinderbetreuung zu schaffen, kann sich die Stadt nicht leisten. Die Einschätzung ist schwierig.

Die Stadt Kamp-Lintfort investiert seit Jahren in die Zukunft ihrer Kinder. Nicht nur am Bismarckplatz und in der Altsiedlung sollen neue Kindertagesstätten entstehen oder erweitert werden. Auch auf dem Schirrhof laufen die Arbeiten zurzeit auf Hochtouren, damit das SCI-Kinderhaus ab August 2020 dort in Betrieb gehen kann. Zudem steht die Erweiterung der Kita im früheren Gebäude der Hauptschule im Niersenbruch an. Und auch das ehemalige Gelände der Firma Holstein an der Franzstraße wird als weiterer Kita-Standort in den Blick genommen. Für die Stadt ist das Engagement aber immer auch eine Gratwanderung. Denn Überkapazitäten zu schaffen, das kann sie sich nicht leisten, wie Bürgermeister Christoph Landscheidt betonte. Das einzuschätzen, ist fürwahr schwierig. Zumal sich die Anmeldezahlen aktuell schon ständig verändern – wie die Verwaltung berichtete. Und in vier, fünf Jahren können die Kinderzahlen wieder ganz anders aussehen.