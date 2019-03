Fehlbedarf von 21 Plätzen: Niederkrüchten beschließt Kita-Neubau

Niederkrüchten Laut Prognose hätte die Gemeinde 2021 sonst bereits einen Fehlbedarf von 21 Plätzen in der Betreuung.

In der Gemeinde Niederkrüchten werden die Kindergartenplätze knapp. Darum planen Politik und Verwaltung den Bau einer neuen Kindertagesstätte, die in gut zwei Jahren, im August 2021, in Betrieb gehen soll. Dies beschloss jetzt der Ausschuss für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten in seiner jüngsten Sitzung.