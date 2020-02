Sportlerehrung in Kamp-Lintfort : Ehrenpreis für Lintforter Feldhandballer

Die Meistermannschaft der TuS Lintfort von 1959 mit Gustl Marquardt (3. v.r.), Heinz Süselbeck (4.v.r.), Kalle Matelski (6. v.r.) und Rudi Nau (7.v.r.). . Foto: TuS Lintfort

Kamp-Lintfort Am 8. November 1959 gewannen die Aktiven des TuS Lintfort die Deutsche Meistertschaft. Im Rahmen der diesjährigen Sportlerehrung der Stadt wurde ihre Leistung nach 60 Jahren noch einmal besonders hervorgehoben.

Am 8. November 1959 standen sich im Duisburger Wedaustadion der SV Bayer Leverkusen und der TuS Lintfort gegenüber, um das Finale um die Deutsche Meisterschaft im Feldhandball auszutragen. Das Spiel auf dem Feld, auf dem sonst der Meidericher Sportverein Fußball spielte, ging hin und her. Am Ende setzte sich der TuS Lintfort mit 10:9 durch. Er holte die erste Deutsche Meisterschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, gefeiert von 30.000 Zuschauern, um damit bis heute zu den bestbesuchten Handballspielen in der Bundesrepublik zu zählen. Vier der elf TuS-Spieler leben heute noch. Am Donnerstagabend erhielten „Kalli“ Matelski (82), Heinz Süselbeck (86) und Rudi Nau (88) von Bürgermeister Christoph Landscheidt eine Sonderauszeichnung mit einer Urkunde. Gustl Marquardt (82), der nicht kommen konnte, soll die Auszeichnung in den nächsten Tagen bekommen.

„Immer wenn ich in Deutschland unterwegs bin und sage, dass ich aus Kamp-Lintfort komme, sprechen mich ältere Menschen auf den Deutschen Handballmeister TuS Lintfort an“, sagte Christoph Landscheidt bei der Ehrung. Wenige Minuten zuvor konnten 100 Sportler, die ins Vereinsheim an der Sportanlage Volkspark an der Franzstraße gekommen waren, auf einem Bildschirm sehen, wie die Mannschaft des TuS Lintfort das Finale der Deutschen Meisterschaft gewonnen hatten.

INFO Der Vorgänger des Hallenhandballs Was Feldhandball ist der Vorgänger des Hallenhandballs. Es gibt zwei Varianten: Großfeldhandball und Kleinfeldhandball. Heutzutage wird Großfeldhandball nur noch vereinzelt gespielt. Warum Gegen Ende der 1960er Jahre wurde Feldhandball zusehends vom Hallenhandball verdrängt. Grund für diese Entwicklung war in erster Linie die Abhängigkeit vom Wetter. Die Verlegung des Handballsports in die Halle hatte aber auch den Vorteil, dass man auf einem ebenen Bodenbelag spielen konnte. Damit waren gleiche Wettkampfbedingungen gewährleistet.

Es waren allerdings nicht laufende Bilder vom Finale 1959, sondern Ausschnitte vom Finale 1961, die es noch gibt. Die Bilder von vor gut 60 Jahren sind mehr vorhanden, da sie für die Sportschau im Ersten Deutschen Fernsehen auf Magnetbändern aufgenommen worden waren, die später überspielt wurden, weil diese damals kostspielig waren und mehrfach genutzt wurden.

Auch 1961 siegte die Mannschaft des TuS Lintfort im Feldhandball. Sie gewann am 22. Oktober im Niederrheinstadion in Oberhausen gegen den TSV Ansbach mit 16:15, nachdem sie 1960 dort im Finale gegen die oberfränkische Mannschaft um die Brüder Konrad und Erwin Porzner 9:10 verloren hatte. „Immer ging es um ein Tor“, erzählte Heinz Süselbeck. „Es war bis zum Ende spannend.“ Kalli Matelski berichtete von der Freundschaft, die zu den Spielern des TSV Ansbach entstand und lange gepflegt wurde, besonders zu den beiden Porzner-Brüdern.

Ulrich Klein, der als Vorsitzender des TuS Lintfort für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet wurde, gehörte zu den ersten Gratulanten, wie Manfred Klessa als Vorsitzender des Stadtsportverbandes und Jana Willing. Die 19-Jährige wurde in der Saison 2018/2019 mit dem BVB Dortmund deutscher A-Jugendmeister, um anschließend zum TuS Lintfort zurückzukehren und am Donnerstagabend ebenfalls ausgezeichnet zu werden.

Unter Trainerin Bettina Grenz-Klein ist sie Kreisläuferin der TuS-Damenmannschaft, die in der Zweiten Bundesliga den achten von 18 Plätzen belegt. „Ich arbeite im neuen Leistungszentrum Niederrhein“, erzählte die Handspielerin am Rande der Ehrung. „Im Sommer 2021 will ich dort eine Ausbildung beginnen und in Düsseldorf ein Fernstudium Fitness-Ökonomie starten.“

Einzel- und Paarsportler Ausgezeichnet wurden aber auch Sportler, die 2019 bei deutschen Meisterschaften teilnahmen: Leichtathlet Gerhard Schubert von der Behinderten Sportgemeinschaft, Handballerin Jana Willing vom BVB Dortmund und jetzt wieder TuS Lintfort, Golfer Christof Eggert vom Gehörlosen Sportverein Bielefeld, das Tanzpaar Sabrina und Tim Schneidsig vom Tanzzentrum Niederrhein, sowie Marvin Panneck, Nils Eichenhofer und Timo Mandelik vom Kegelbundesligisten Vereinigte Sportkegler. Mike Mertsch von den Sportkeglern wird die Auszeichnung nachgereicht, da er aus beruflichen Gründen nicht zur Ehrung kommen konnte.



Mannschaften Geehrt wurden Mannschaften, die den Aufstieg in eine höhere Liga schafften: die Herrenmannschaft der Vereinigten Sportkegler, seit März 2019 in der 1. Bundesliga, die Damenmannschaft Tischtennis des PSV Tischtennis, seit 2018/2019 in der NRW-Liga, die Damenmannschaft des Tennisclubs Blau-Weiß, jetzt in der 1. Verbandsliga sowie die Herrenmannschaft des Tennisclubs Blau-Weiß, jetzt in der 1. Verbandsliga.

Bürgermeister Christoph Landscheidt mit den geehrten Handballern, Rudi Nau, Karl (Kalle) Matelski, Heinz Süselbeck (v.l.). Foto: Norbert Prümen (nop)