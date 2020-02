Bahnanschluss in Kamp-Lintfort : Pendelverkehr zur Gartenschau ist noch offen

Kamp-Lintfort Weiterhin ungeklärt ist, ob es zur Landesgartenschau einen Pendelverkehr auf der Schiene von Duisburg über Moers nach Kamp-Lintfort geben wird.

Nach einer großen Runde im Verkehrsministerium mit Vertretern der Bahn gebe es noch immer keinen deutlichen Zeitplan. Das teilte Bürgermeister Christoph Landscheidt am Dienstag in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung mit. Aus seiner Sicht hakt es bei der Bahn, die offenbar das Einfädeln des Pendelverkehrs kritisch sieht. Am kommenden Montag soll es eine weitere Gesprächsrunde geben. „Wir sind optimistisch, dass sich alle Pläne umsetzen lassen“, betonte Landscheidt. Überhaupt habe die Stadt Kamp-Lintfort in dieser Sache ihre Hausaufgaben gemacht: „Wir haben die Trasse erworben und eine Infrastrukturgesellschaft gegründet“, betonte der Bürgermeister. Es lägen eine Machbarkeitsstudie für den Gleisbogen und die Bestellgarantie durch den VRR vor. Arne Gogol, stellvertretender Leiter des Planungsamtes, berichtete, dass die Sanierung der Gleisstrecke Rheinkamp ausgeschrieben sei und rund 30 Prozent unter der kalkulierten Ausschreibungssumme liege. Bis Ende Februar soll die Ausschreibung für den Bahnsteig an der Kattenstraße vorliegen. Dieser sei in einfacher Bauform geplant. „Die Niederrheinbahn könnte am 18. April auf erste Fahrt nach Kamp-Lintfort gehen.“