Ausstellung in Kamp-Lintfort : Blütenbilder in der Mediathek

Sofie Papadopoulou mag die Aquarelltechnik. Sie hat bereits in der Mediathek ausgestellt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Sofie Papadopoulous zeigt „Botanical Art“. Es ist die erste Ausstellung seit dem Kontaktverbot in der Mediathek. Die Ausstellung passt zur Jahreszeit, aber auch zur Landesgartenschau.

KAMP-LINTFORT Duftige Blüten-Aquarelle zeigt ab diesem Montag eine Ausstellung von Sofie Papadopoulou in der Kamp-Lintforter Mediathek an der Freiherr-vom-Stein-Straße 26. Das passt sowohl zur Jahreszeit, als auch zur Kamp-Lintforter Landesgartenschau, will aber, wie der Titel „Jenseits des Trubels“ zeigt, auch Bezug zur augenblicklich schwierigen sozialen und kulturellen Situation in unserem Land nehmen.

Es ist die erste neue Bilderausstellung in der Mediathek nach Beginn des Corona-bedingten strengen Kontaktverbotes. Sofie Papadopoulous Arbeiten waren im letzten Frühjahr schon einmal in der Kamp-Lintforter Mediathek zu Gast. Auch damals waren ihre Motive hauptsächlich Blüten, deren Darstellung sie selber als „Botanical Art, aber mit mehr Fantasie“ bezeichnet. Die 53-jährige gelernte medizinische Fachkraft hat das Malen erst vor vier Jahren für sich entdeckt, wobei es ihr vor allem die Aquarell-Technik angetan hat.

„Aquarellfarbe hat eine ganz besondere Leuchtkraft“, begründete sie diese Vorliebe am Montag anlässlich ihrer Ausstellungseröffnung. „Bei Öl und Acryl kann man eventuelle Fehler einfach übermalen. Beim Aquarellieren geht das nicht. Da muss alles sofort stimmen.“ Dabei arbeitet sie meistens mit ganz speziellen Naturfarben, die sie im Internet kauft. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, in Zukunft auch mit Acryl zu malen, überlegte sie sie kurz und meinte dann: „Nein eigentlich nicht. Vielleicht später einmal. Aber es macht mir schon jetzt großen Spaß, immer wieder neue Blütenmotive auszuprobieren.“ Die Vorlagen dazu liefern ihr in der Regel selbst gemachte und fremde Fotos, manchmal malt sie jedoch auch nach der Natur, aber „nur ganz selten“. In der letzten Zeit experimentiert sie dagegen gerne mal wieder mit größeren Formaten.