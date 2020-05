Kino in Kamp-Lintfort : Pfingsten: „Hall of Fame“ öffnet wieder die Kinosäle

Kamp-Lintfort Wegen der Corona-Pandemie war auch die Hall of Fame in Kamp-Lintfort mehrere Wochen lang geschlossen. Es gelten alle Corona-Schutzvorkehrungen. Jeder Gast muss im Haus einen Mund-Nase-Schutz tragen.

Die Hall of Fame öffnet am Samstag, 30. Mai, wieder ihre Türen für Kinofreunde. Pünktlich zum langen Pfingstwochenende können Cineasten in ihr Kino gehen. Coronabedingt werden auch in der Hall of Fame die vorgegebenen Hygienevorschriften umgesetzt. Im gesamten Gebäude gilt ein Mindestabstand von 1,50 Metern. In den Kinosälen bleibt die Mehrheit der Komfortkinosessel unbesetzt und zwischen den einzelnen Besuchergruppen werden jeweils zwei Sitzplätze frei gelassen.