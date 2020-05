Kommunalwahl in Kamp-Lintfort : Linke küren ihren Kandidaten fürs Bürgermeisteramt

Die Linke in Kamp-Lintfort hat auf der Wahlversammlung am Mittwoch ihren Bürgermeisterkandidaten und die Ratsliste gewählt.

Sidney Lewandowski kandidiert für das Bürgermeisteramt in Kamp-Lintfort. Die Partei „Die Linke“ hat den 27-Jährigen am Mittwoch gewählt. Lewandowski führt seit 2014 die Fraktion in Kamp-Lintfort. „Ich bedanke mich bei den Mitglieder für das Vertrauen und möchte eine klare soziale Alternative sein zu den derzeitigen Bürgermeisterkandidaten. Denn Kamp-Lintfort hinkt in vieler Hinsicht stark hinterher, ob es beim Wohnungsbau ist oder auch in der Umweltfrage. Ich möchte als Kandidat neue Ideen einbringen und versuchen, linke Politik den Bürgern näher zu bringen“, erklärte der Politiker. Auf der Wahlversammlung habe man zuerst über das Wahlprogramm entschieden und dann über das Personal. „Es heißt jetzt einen fairen Wahlkampf zu führen und die Inhalte in den Vordergrund zu stellen, damit die sinnvollsten und besten Vorschläge Mehrheiten gewinnen“, sagt Lewandowski.