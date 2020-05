In der Corona-Krise : Vater und Sohn drehen Videobotschaften von Kloster Kamp

Kamp-Lintfort Der 15 Jahre alte Vincent Hahnen hat Videogrüße vom Kloster-Gelände produziert. Der Dinslakener stand schon im Tatort mit Jan-Josef Liefers vor der Kamera.

Dass sein Sohn sich gut mit der Kamera auskennt, sei ein Glücksfall: „Ohne Vincent hätte ich das nicht gewagt und auch gar nicht gekonnt“, sagt der 56-jährige Hahnen. Sein Sohn sei direkt „Feuer und Flamme“ für das väterliche Projekt gewesen. Regie, Kamera, Schnitt – das alles liegt in der Hand des 15-Jährigen. Vincent grinst: „Mein Vater ist für den Inhalt verantwortlich und ich für das, was nach der Produktion herauskommt.“

Dabei kennt sich der Dinslakener, der die 9. Klasse des Gymnasiums in seiner Heimatstadt besucht, nicht nur hinter, sondern auch vor der Kamera bestens aus. Als Jungschauspieler hat er bereits erste Dreherfahrung gemacht, an der Seite von Jochen Busse und auch schon im Tatort, wo er neben Jan-Josef Liefers den jungen Rechtsmediziner Boerne spielte. Die Zeit, seinen Vater auch mal an einem Freitagvormittag zu unterstützen, hat Vincent durch die Corona-Krise. Von der Schule bekommt er zwar Aufgaben für die ganze Woche, aber „da arbeitet man sich so durch, dann bleibt noch Zeit über“, erzählt der Schüler. Zeit, die er sonst im Fitnessstudio oder beim Tischtennis-Verein verbringen würde – was zumindest bis wenigen Tagen noch unmöglich war.