Corona-Virus in Kamp-Lintfort : Patient übersteht lebensgefährliche Corona-Infektion

Kamp-Lintfort „Ich habe ein zweites Leben geschenkt bekommen“, sagt Karl-Heinz Schindler. Der 63-Jährige war mit dem Corona-Virus infiziert und wurde im St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort behandelt. Patient und Krankenhaus berichten über den Heilungsprozess.

Es fing harmlos an. Ein Arbeitskollege von Karl-Heinz Schindler sei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Als er selbst nun in der Woche darauf leichten Husten bekommen habe, sei er vorsichtshalber zu Hause geblieben. Karl-Heinz Schindler, der mit seiner Frau in Kamp-Lintfort lebt, ist Technischer Angestellter und im Projekt-Management tätig. Auch wenn er sich schlapp und müde gefühlt habe, habe er im Homeoffice weiter gearbeitet. Gern hätte er zur Sicherheit einen Corona-Test im regionalen Abstrichcenter machen lassen, aber seine telefonische Nachfrage sei abgelehnt worden, berichtet das St.-Bernhard-Hospital am Mittwoch in einer Pressemitteilung. „Er habe zu geringe Symptome. Man riet ihm, sich zu beruhigen, zu Hause zu bleiben und ein Tagebuch zu führen“, so das Krankenhaus in Kamp-Lintfort.