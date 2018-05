Kaarst: Zehn Jahre Brücken über den Nordkanal

Kaarst Kunstinteressierte und Heimatverbundene kamen jetzt zusammen, um das Kunstwerk von Wilhelm Schiefer zu feiern.

Großer Andrang am Regiobahnhaltepunkt Kaarster See: Viele Besucher feierten am Eingang zum Vorster Wald ein besonderes Geburtstagsfest, denn das 14 Meter hohe Kunstwerk "Brücken über den Nordkanal" wurde zehn Jahre alt. Mittendrin der strahlende "Vater", Bildhauer Wilhelm Schiefer. Er musste damals ein großes Durchhaltevermögen beweisen, denn sieben Jahre gingen ins Land, bis sein "Baby" endlich das Licht der Welt erblicken durfte.