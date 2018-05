Kaarst : Neue Fußgängerbrücke an der Michaelstraße in Büttgen

Kaarst Wegen des Neubaus der Fußgängerbrücke an der Michaelstraße in Büttgen wird die Unterführung Michaelstraße von Montag, 4. Juni, 20 Uhr, bis voraussichtlich Dienstag, 5. Juni, 6 Uhr voll gesperrt. In dieser Zeit wird die alte Brücke demontiert und das neue Brückenbauwerk errichtet. Die Fußgängerbrücke selbst ist für den Fußgänger- und Fahrradverkehr bis voraussichtlich zum 11. Juni 2018 gesperrt. Der Neubau der Brücke ist notwendig, da die bestehende Konstruktion aus dem Jahr 1996 an einigen Stellen deutliche Schäden aufweist.

Seit rund zwei Jahren ist das Holzbauwerk in keinem guten Zustand. Morsche Balken und splitterndes Holz hatten immer wieder zu Beschwerden von Passanten geführt. Schon 2016 habe die Sanierung der Brücke auf dem Plan der Stadtverwaltung gestanden, teilte der Pressesprecher der Stadt mit. Die angespannte Haushaltssituation habe aber keine Mittel zur Reparatur zugelassen.

Die Stahlträger der 16 Meter langen und drei Meter breiten Brücke werden aus feuerverzinktem Stahl sein, das Geländer aus beschichtetem Stahl und der Brückenbelag aus Eiche. Die Kosten betragen inklusive der Demontage rund 77.000 Euro

(csk)