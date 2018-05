Kaarst : 60 Jahre Seite an Seite durchs Leben

Das Paar findet, dass die Zeit viel zu schnell vergangen ist. Foto: Salz

Kaarst Heute vor 60 Jahren hat das Paar Annemarie und Fritz George standesamtlich geheiratet.

Annemarie und Fritz George feiern heute ein Jubiläum, das heutzutage nur noch selten erreicht wird - die Diamantene Hochzeit. Vor 60 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort. Es war Liebe auf den ersten Blick, als sie sich vor 64 Jahren per Zufall begegnet waren. Seit 49 Jahren lebt das Paar in Kaarst. Auch im fortgeschrittenen Alter gibt es noch vieles, was ihnen Freude bereitet.

Fritz George wird im Juli 84 Jahre alt, seine Frau ist 81 Jahre alt. Geheiratet wurde, als die Braut 21 Jahre alt und somit volljährig wurde. Beide wirken noch sehr rüstig und beweglich, aber der Jubilar antwortet auf die Frage, wie es denn um die Gesundheit bestellt sei, folgendes: "Wir haben beide mehrere ,Baustellen'." Immerhin geht es ihnen noch so gut, dass sie sowohl ihr großes Grundstück, als auch ihr Haus am Nazissenweg, wo sie seit 44 Jahren leben, ohne fremde Hilfe bewirtschaften können. Alles sieht picobello aus, man sieht, dass sie sehr viel Liebe und Arbeit in den Garten mit den beiden Gartenhäusern, dem gepflegten Rasen, dem stattlichen Nussbaum sowie der enormen Pflanzenvielfalt stecken. "Das Haus ist Marke Eigenbau", sagt der rüstige Senior, der als junger Mann ein Jahr lang den Boxsport für sich entdeckt hatte und der immer noch ziemlich drahtig wirkt.



Viele Jahre war er im Elferrat der Gesellschaft Carolus, gemeinsam mit seiner Frau unternimmt er gerne Tagestouren mit der Senioren-Union, der die Jubilare angehören. Außerdem sind sie Mitglied der KKV (Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung). Fritz George, der viele Jahre Technischer Angestellter bei Pierburg in Neuss war, hatte vor 64 Jahren im selben Unternehmen gearbeitet wie sein späterer Schwiegervater. Der kam zu einem Betriebsfest mit seiner damals 17 Jahre alten Tochter, und es hatte auf Anhieb "gefunkt".

Annemarie George, die aus Ratingen-Tiefenbroich stammt, sah ihren aus Düsseldorf-Rath stammenden Schwarm bereits wenige Tage später auf der Unterrather Kirmes wieder. Das Paar hat zwei Söhne, sie sind 51 und 54 Jahre alt und leben beide in Kaarst. Gefeiert wird am 26. Mai in kleinem Kreis in einem Restaurant. Neben vielen Übereinstimmungen sind Beide auch in diesem Punkt einer Meinung: Die 60 gemeinsamen Jahre waren eine schöne Zeit, die viel zu schnell vergangen ist.

(NGZ)