Kaarst: "Ich bin für eine sehr bürgernahe Polizei"

Wolfgang Koch hat schon so manche Station in seiner dienstlichen Karriere erfolgreich absolviert. Nun sorgt er in Kaarst für Ordnung. Foto: Woi

Kaarst Die Wache in Kaarst hat mit Wolfgang Koch einen neuen Leiter. Er betont, dass seine Tür auch für Bürger immer offen steht.

Recht und Gesetz hat in Kaarst ein neues Gesicht: Polizeihauptkommissar Wolfgang Koch ist seit dem 23. April neuer Leiter der Wache Kaarst und wurde gestern offiziell vorgestellt. Um den 53-Jährigen willkommen zu heißen, waren auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus ins Polizeihochhaus an der Rathausstraße gekommen.

Wohnort Wolfgang Koch wurde in Neuss geboren und ist in Jüchen aufgewachsen. Seit mehr als 20 Jahren wohnt er mit seiner Familie in Grevenbroich.

Nach seiner Ausbildung im Oktober 1981 in Linnich begann die besagte Reise drei Jahre später mit der Versetzung Kochs in den Schutzbereich Neuss als Oberkreisdirektor. Nach dem Aufstieg in den gehobenen Dienst im Jahr 1998 wurde er bei der Leitstelle in Neuss eingesetzt, die alle Polizeieinsätze für den gesamten Rhein-Kreis koordiniert.