Kaarst : 16-Jährige veröffentlicht zweiten Roman

Nina Schiffer geht noch zur Schule - und schreibt nebenher. Foto: Ati

Kaarst Nina Schiffer mag es, Geschichten über Pärchen zu schreiben, die nicht der Norm entsprechen.

Nina Schiffer ist stolz: Endlich hält sie ihr Buch "Nur du und ich und über uns die Sterne" in den Händen. Und es ist nicht das erste Buch, das die 16-jährige Kaarsterin veröffentlicht hat. Während Ihr Erstlingswerk von einem traumatisierten Mädchen handelt, das seine Sprache erst dann wiederfindet, als sie sich in einen Jungen verliebt, geht es in ihrem aktuellen Werk um Mia. Mia liebt ihren Freund Jonas - eigentlich. Wenn da nur nicht die neue Mitschülerin mit den grünen Augen wäre, die Mia den Kopf verdreht. "Mit diesem Buch greife ich ein aktuelles Thema auf, dem sich viel zu wenig Autoren bisher gewidmet haben", sagt Schiffer. Und deshalb sei ihr Verlag - Ullstein Forever - auch ganz begeistert gewesen, als sie ihr Manuskript abgegeben hatte.

Wie viele andere Autoren, die etwa in ihrem Alter sind, begann Ninas Schreibkarriere mit "Fan Fiction". "Dabei spielte Daniele Negroni, der vor ein paar Jahren bei ,Deutschland sucht den Superstar' teilgenommen hat, die Hauptrolle. "Inzwischen ist mir das ziemlich peinlich. Und so etwas darf man ja auch nicht veröffentlichen, weil es die Person tatsächlich gibt." Also wollte sie etwas "Richtiges" schreiben. "Ich habe es verschiedenen Verlagen geschickt. Die Geschichte gefiel - allerdings entsprach das Buch handwerklich nicht den Anforderungen", erinnert sie sich. Der Teenager legte das Projekt zu den Akten und ging ein neues an: "Deine Worte in meinem Herzen".

Wenn Schiffer einen Roman schreibt, folgt sie ihrer ganz eigenen Struktur. "Ich habe zunächst eine Grundidee und überlege mir Kapitel für Kapitel, was passiert. Ich muss das wissen und kann es nicht einfach geschehen lassen. Sonst werde ich nervös", sagt sie, die die elfte Klasse der Bischöflichen Liebfrauenschule in Mönchengladbach besucht.



Auf die Idee zu ihrem aktuellen Buch, das die Liebe zwischen zwei Mädchen thematisiert, ist sie durch andere Bücher zu diesem Thema gekommen, die sie gelesen hat. "Das hat mich dazu inspiriert, meine eigene Geschichte zu schreiben." Ihre Eltern und Freunde fanden das Thema zunächst ungewöhnlich, haben ihr Werk aber gerne gelesen. "Ich fühle mich immer etwas komisch dabei, wenn Menschen, die mir nahestehen, meine Bücher lesen. Schließlich steckt in jedem Werk auch etwas von mir selbst", sagt sie. Autobiografisch sei diese Geschichte aber nicht. "Als Autor muss man sich in viele Charaktere hineinversetzen können, ohne selbst betroffen zu sein."

Drei Monate lang hat sie an ihrem Buch gearbeitet, in dem sie auf 256 Seiten die Geschichte von Mia und Luca erzählt, die natürlich nicht ohne Konflikte auskommt. "Ich bin sehr selbstkritisch. Aber meine Testleser haben einen anderen Blick auf die Geschichte und waren begeistert, so dass ich sie recht schnell meiner Lektorin anbieten konnte."

(NGZ)