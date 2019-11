Gesundheitszentrum in der Stadtmitte : SG Kaarst von Stellplatz-Ablöse befreit

Kaarst Aufgrund finanzieller Belastungen muss der größte Sportverein der Stadt im kommenden Jahr keine Parkplatz-Ablöse an die Stadt entrichten. Beide Seiten sind an einer nachhaltigen Zukunftssicherung interessiert.

Als das Gesundheitszentrum 2001 fertiggestellt wurde, hätte die SG Parkplätze bauen müssen. Doch das konnte sie damals nicht. Daher muss der Verein eine Ablöse an die Stadt zahlen. Nach Warnts Informationen sind das noch rund 75.000 Euro. „Wir glauben zu wissen, dass das nicht dem Gleichheitsprinzip entspricht. Wir bitten darum, noch einmal ernsthaft darüber nachzudenken, ob wir als gemeinnütziger Verein eine Parkplatzablöse bezahlen müssen“, so Warnt: „Es gibt im Rahmen von kommunaler Gesetzgebung festgeschriebene Gleichbehandlungsprinzipien. Wir fordern das auch für uns ein“, sagt der Vorsitzende weiter. Allerdings hat die SG seit Eröffnung des Sportzentrums, das rund 2,5 Millionen Euro gekostet hat, ein strukturelles Problem und ist finanzielle Verpflichtungen gegenüber der Stadt eingegangen. Und dieses muss in Zusammenarbeit mit der Verwaltung und der Politik angegangen werden. Und die ersten Schritte wurden nun getätigt. „Die SG Kaarst ist für die Stadt von herausragender Bedeutung: eine Sportgemeinschaft mit langer Tradition und hohem gesellschaftlichem Engagement“, erklärt Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus. Deshalb werde es immer Ziel der Verwaltung sein, die SG Kaarst bei einer finanziellen Konsolidierung und einer möglichen Neuausrichtung zu unterstützen. „Die Stadt ist in Gesprächen mit der SG Kaarst für eine nachhaltige Zukunftssicherung. Seit der vergangenen Woche hat die Verwaltung das politische Mandat, gemeinsam mit der SG Kaarst die Möglichkeiten eines zukunftsfähigen Wirtschaftsplans auszuloten. Zudem wurde für das laufende Haushaltsjahr die Stundung der Stellplatz-Ablöse beschlossen“, teilte die Stadt auf Anfrage mit.