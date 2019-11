Kaarster Stadtgebiet : Überblick über Anmeldung an weiterführenden Schulen

Überblick über Anmeldung an weiterführenden Schulen

Ein Blick auf das Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst. Foto: Berns, Lothar (lber)

Kaarst Welche Schule ist die beste für mein Kind? Diese Frage stellen sich die Eltern der Kaarster Viertklässler derzeit. Bis Februar müssen sie sich entschieden haben, dann beginnen die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen.

Bereits in den kommenden Wochen stellen sich die Schulen im Rahmen von Informationsveranstaltungen oder Tagen der offenen Tür den interessierten Eltern und Schülern vor. Ein Überblick.

Albert-Einstein-Gymnasium Montag, 3. Februar 2020 von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr; Dienstag, 4. Februar 2020 von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr; Mittwoch, 5. Februar 2020 von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Anmeldung nur nach vorheriger Terminabsprache. Tag der offenen Tür am Samstag, 23. November, von 10 bis 13 Uhr. Infoabend für Eltern am 19. November um 19.30 Uhr in der Sporthalle.