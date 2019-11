Ökumenische Musikwoche in Kaarst : Am Ende bleibt die Hoffnung auf Frieden

Kaarst Zum Abschluss der Ökumenischen Musikwoche wurde in der Martinuskirche „The Armed Man: A Mass For Peace“ aufgeführt. Die Zuschauer waren trotz der verstörenden Bilder begeistert.

In der zum Bersten gefüllten Pfarrkirche Sankt Martinus bot sich am ein außergewöhnliches Bild. Eine überdimensionale Leinwand, 140 Sängerinnen und Sänger, komplettiert von Orchester, Solisten und Dirigenten: Zum Abschluss der Ökumenischen Kirchenmusikwoche mit dem Thema „Frieden“ hatten der evangelische Kantor Wolfgang Weber und sein katholischer Kollege Dieter Böttcher mit einem Projektchor in monatelanger Arbeit „The Mass of Peace – The armed man“ von Sir Karl Jenkins einstudiert. Die Sänger gehörten zu den Chören Chorus of Joy, der Kantorei, dem Kirchenchor Sankt Aldegundis, der Capella Vocale Kaarst und dem Jugendchor Candomino . Das Orchester der Sommerserenaden Kaarst übernahm die Begleitung.