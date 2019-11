Hauptausschuss in Kaarst : FDP-Vorschlag zur Gewerbesteuersenkung abgeblockt

Kaarst Die Liberalen wollen die Gewerbesteuer um fünf Punkte senken. Andere Fraktionen sehen darin einen reinen „Wahlkampf-Antrag“.

Die FDP will die Gewerbesteuer um fünf Punkte von derzeit 444 auf 439 senken, die UWG sogar um neun Punkte auf 435. Günter Kopp, Fraktionsvorsitzender der FDP, begründete den Vorschlag damit, dass die Steuersenkung ein Anreiz für Unternehmen sei, sich in Kaarst anzusiedeln oder am Standort zu bleiben. „Eine Standortanalyse der IHK hat gezeigt, dass Unternehmen der Gewerbesteuer eine große Bedeutung zumessen“, sagte Kopp. Das würde zwar für das Haushaltsjahr ein Minus in der Bilanz von rund 287.000 Euro bringen und 2021 noch einmal rund 86.000 Euro. Erst in den Jahren danach wäre ein positiver Effekt zu sehen – vorausgesetzt, es siedeln sich auch Firmen in Kaarst an. Diese Zahlen hat Kämmerer Stefan Meuser dem Ausschuss vorgelegt. „Wir möchten den Empfehlungen der IHK folgen und sollten die Gewerbe durch wirtschaftsfreundliche Politik stärken“, so Kopp weiter.