Vorlesestunde in Kaarst : Die Bürgermeisterin und Herr Schnarch

Kaarst In der städtischen Kindertagesstätte an der Alten Heerstraße warteten 16 Kinder zwischen drei und fünf Jahren Freitag gespannt auf hohen Besuch, der ihnen etwas vorlesen wird: die Bürgermeisterin. „Das ist so eine Art Königin“, erklärte die fünfjährige Franziska. Als Ulrike Nienhaus dann erschien, hockten sich die Kinder auf Sitzkissen in der Turnhalle und erwiesen sich als sehr aufmerksame Zuhörer. „Wer schnarcht im 13. Stock“ von Wade Bradford war das von den Erzieherinnen ausgewählte Buch, das Ulrike Nienhaus mitgebracht hatte. Den Kindern war das Buch bis dato nicht bekannt, umso andächtiger lauschten sie der fantasievollen Geschichte von Herrn Schnarch.