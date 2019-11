Kostenpflichtiger Inhalt: Opfer stammte aus Kaarst : Fünf Jahre Haft für Todesraser

Der Angeklagte wird im Landgericht Stuttgart an seinen Platz geführt. Foto: dpa/Marijan Murat

Rhein-Kreis/Stuttgart Ein junger Mann mietet einen Sportwagen, um mal richtig Gas zu geben. Im Geschwindigkeitsrausch rast er in einen Kleinwagen, in dem der Kaarster Riccardo und seine Freundin sitzen. Das Paar stirbt. Am Freitag gab es das Urteil.