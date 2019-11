Nepalabend in Kaarster Hotel : Nepal-Initiative unterstützt junge Frauen in Not

Nepal-Initiative unterstützt junge Frauen in Not

Kaarst Wer kann schon nein sagen, wenn der Schulgott ein neues Zuhause braucht? Für Reiner Strauss von der Nepal-Initiative Kaarst war es eine Selbstverständlichkeit, für einen kleinen Tempel zu sorgen.

Im Mittelpunkt des Nepalabends standen Impressionen der 47. Reise von Reiner Strauss. Zu den Bildern gab es Infos, die deutlich machen, wie exotisch Sitten und Gebräuche dort sind. Ein Beispiel: „Frauen heiraten gleich mehrere Brüder, und wenn sich Nachwuchs einstellt, fragt keiner, wer denn nun der Vater ist.“ Auf die Leinwand wurden Bilder projiziert von Mädchen, die in Ställen hausen mussten: Sie werden nach ihrer ersten Menstruation für zwei Wochen verbannt, ihr Blut gilt als unrein. Von Kaarst aus werden diese Mädchen gestärkt, es gibt Aufklärung und „Bags for Girls“ mit allem, was die jungen Frauen während ihrer Periode brauchen. Strauss hält es zwar für wichtig, nur als Berater aufzutreten, will die Kultur der Menschen 11.000 Kilometer von Kaarst entfernt bewahren, sagt aber auch: „Frauen haben es in Nepal nicht so einfach, da müssen wir ein Auge drauf haben.“