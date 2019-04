Gewerbegebiet Platenhof in Kaarst : Wohnhaus für Großfamilien bleibt erhalten

Kaarst Am Platenhof sollen bald Handwerksbetriebe entstehen, derzeit wohnen allerdings Großfamilien dort. Das bleibt auch vorerst so.

Das Wohnhaus soll zunächst unangetastet bleiben bei der Entwicklung des Platenhofes hin zu einem Quartier für Handwerksbetriebe. Im Sozialausschuss wurde einem entsprechenden SPD-Antrag einstimmig gefolgt. Am Donnerstagabend muss der Rat diesen Beschluss bestätigen. Dann können die Mieter und die Verantwortlichen im Sozialamt erst einmal aufatmen. Eigentlich hätten die Wohnungen, in denen unter anderem drei Großfamilien leben, bis zum 31. Mai geräumt werden sollen. „Die SPD-Fraktion fordert die Verwaltung auf, die Entwicklung des Platenhofes zur Ansiedlung von Gewerbetreibenden erst dann voranzutreiben, wenn für die dort lebenden Großfamilien adäquater Wohnraum gefunden wurde“, steht in dem Antrag. Als Begründung wird auf die schwierige Lage auf dem Wohnungsmarkt hingewiesen – ein Problem, das vor allem Großfamilien zu schaffen macht. „Im Sinne der Integration kann es nicht sein, Familien von Wohnungen wieder in Notunterkünfte zu legen“, gibt die SPD-Fraktion zu bedenken.