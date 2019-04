Kindertagesstätte in Kaarst : Auch die FDP will Kita am Bauhof

Kaarst In einem gemeinsamen Antrag für die Sondersitzung des Stadtrates am kommenden Donnerstag (11. April) fordern die Fraktionen der FDP, Grünen, SPD, UWG, FWG und Linken, dass die bereits beschlossene drei- bis viergruppige Kita auf dem Grundstück des Bauhofes errichtet werden soll – und zwar so schnell wie möglich.

Unsere Redaktion hatte am Montag fälschlicherweise berichtet, dass die FDP den Standort am Kaninchenskamp bevorzugen würde. In der Begründung wird auf die Dringlichkeit der Bereitstellung weiterer Kita-Plätze hingewiesen. „Aufgrund der vorangegangenen Diskussionen der letzten Monate muss nun dringend eine Entscheidung über den Standort gefällt werden“, heißt es in dem Antrag. Eine weitere Verzögerung sei „nicht zu verantworten“, schreiben die Fraktionen. Das Grundstück am Bauhof gehört der Stadt, ist sofort bebaubar und liegt direkt an der Regiobahn, sodass es für die Kinder aus allen Stadtteilen gut zu erreichen ist – anders als potenzielle andere Standorte. Zwar könne sich die FDP nach Aussage des Vorsitzenden Günter Kopp auch eine Kita beispielsweise auch am Kaninchenskamp vorstellen, allerdings sei das Zukunftsmusik. „Wir brauchen jetzt dringend eine Kita“, sagt Kopp und unterstützt die stellvertretende Bürgermeisterin Uschi Baum in ihrer Meinung.

Die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses hatte die Ratsmitglieder in einem Brief dazu aufgerufen, für die Kita am Bauhof zu stimmen. „Wer sich die Zahlen anguckt, weiß, dass wir dringend eine Kita brauchen. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Am besten gestern“, hatte Baum gesagt. „Mit dem Brief habe ich noch einmal versucht, auch die CDU mit ins Boot zu holen. Es geht hier um das Wohl unserer Kinder“, so Baum weiter.

Da die CDU allerdings keine Mehrheit im Stadtrat hat, bräuchte sie Unterstützung vom Zentrum oder den beiden fraktionslosen Ratsmitgliedern, falls sie gegen den Standort am Bauhof ist. Die Abstimmung verspricht jedenfalls Spannung – es sei denn, die CDU stimmt dem Antrag zu und macht den Weg für die Turbo-Kita am Bauhof frei.

