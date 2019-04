Für Kinder in Kaarst : Baumschule spendet Palmzweige

Büttgen Schulen und Kindergärten können den Buchsbaum in Büttgen abholen.

Als Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzog, jubelte das Volk ihm zum Zeichen seines Königtums mit Palmzweigen zu und huldigte ihm mit dem Ruf „Hosanna dem Sohne Davids“. Das ist die Geschichte von Palmsonntag in Kurzform. Auch heute wird diese Tradition am Sonntag vor Ostern noch gefeiert. Die Palmzweige bestehen dabei meist aus Buchsbaum, in diesem Jahr herrscht allerdings ein Mangel. Wegen der Raupen des Buchsbaumzünslers, einer Schmetterlingsart, die sehr wahrscheinlich durch Warentransporte aus Asien nach Deutschland kam und sich durch das Gehölz der Pflanzen frisst, müssen viele Kirchengemeinden am Palmsonntag auf Ersatz ausweichen.

In der Baumschule Schmitz in Büttgen stehen allerdings noch mehr als 1000 Buchsbäume in verschiedenen Formen, die nicht von der asiatischen Raupe befallen sind. Deshalb spendet Inhaber Gerhard Schmitz nun Zweige der Buchsbäume an Kaarster Schulen und Kindergärten. Einzige Voraussetzung: Die Zweige müssen in der Baumschule abgeholt werden. „Das ist eine alte Tradition, die wir aufrecht erhalten wollen. Deshalb spenden wir die Zweige“, sagt Gerhard Schmitz. Von Ersatzpflanzen wie beispielsweise Ilex hält Gerhard Schmitz nichts. „Der Austrieb ist nicht so ausgeprägt wie bei einem richtigen Buchsbaum“, sagt er.

Die Zweige werden nach der Segnung in der Kirche in Wohnungen und Häusern an Jesuskreuze gesteckt. Beim „Palmstechen“ gingen die Landwirte früher stets nach der Palmweihe aufs Feld und steckte den Palm in den Ackerboden, um Gottes Segen für eine gute Ernte zu erbitten.

(seeg)