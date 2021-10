Zwei ausverkaufte Vorstellungen : „Kaarster Musical Tenors“ begeistern im Albert-Einstein-Forum

Kaarst Vier junge Männer haben am vergangenen Wochenende bei zwei ausverkaufen Vorstellungen ein altersgemischtes Publikum im Albert-Einstein-Forum begeistert.

Im Mittelpunkt der mit aufwendigen Licht- und Toneffekten gestalteten Show aber standen die vier Tenöre, deren Stimmgewalt und pointierte Aussprache in deutscher, englischer und französischer Sprache von Beginn an überzeugte. Ob bei „Be our guest“, „Dies ist die Stunde“ oder „El Tango de Roxanne“ – die Sänger zogen als Solisten, im Duett oder Quartett alle Register, wobei auch augenzwinkernde Schauspielkunst nicht zu kurz kam und den Musical-Charakter unterstrich.