Volkshochschule Kaarst/Korschenbroich : VHS-Gebühren erhöhen sich zum 1. Juli

Kaarst/Korschenbroich Kursteilnehmer müssen künftig mehr bezahlen. Der Grundstein für die Erhöhung wurde bereits 2021 gelegt. Was Besucher jetzt wissen müssen.

Ab Freitag, 1. Juli, müssen die Kursteilnehmer in der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich 30 Cent mehr pro Unterrichtsstunde bezahlen. Dann tritt die bereits im vergangenen November beschlossene Gebührenerhöhung in Kraft.

Nach Angaben des kommissarischen VHS-Leiters Christoph Claßen erhöhen sich die Gebühren in den Bereichen Qualifizierung und Beruf, Kultur und Freizeit, Gesundheit und Sport um 10,34 Prozent, eine Anpassung von 11,11 Prozent gibt es in den Bereichen Sprachen, Gesellschaft und Umwelt. Die Verbandsversammlung, also das politische Entscheidungsgremium der VHS, das sich aus Ratsmitgliedern der Städte Kaarst und Korschenbroich zusammensetzt, hatte diese Gebührenerhöhung am 17. November des vergangenen Jahres beschlossen.