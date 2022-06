Brauchtum in Kaarst : Endlich wieder Schützenfest!

Kaarst Am 13. Juni 2019 schoss Andreas Pfeiffer den Vogel ab, doch erst jetzt konnte er endlich die Mittagsparade der über 1500 Schützen vor dem Kaarster Rathaus abnehmen. Schon zuvor herrschte elektrisierende Stimmung.

Am 13. Juni 2019 schoss Andreas Pfeiffer den Vogel ab, fast auf den Tag genau drei Jahre später konnte er endlich die Mittagsparade der über 1500 Schützen vor dem Kaarster Rathaus abnehmen. Das waren die Momente, auf die er pandemiebedingt so lange warten musste – umso mehr genossen er und seine Minister das Geschehen. Sie nahmen gemeinsam die Front ab und freuten sich sichtlich über die Schlachtrufe der einzelnen Züge und Gesellschaften sowie die Ständchen der Musikkapellen und Tambourcorps. Begeistert wurde allen Teilnehmern Beifall geklatscht. Das Lächeln wollte gar nicht aus den Gesichtern weichen.

Bereits am Freitagabend war die „Musik unter freiem Himmel“ auf dem Rathausvorplatz mit der Band „Soundconvoy“ sehr gut besucht. Vor der offiziellen Eröffnung am Samstagmittag herrschte auf den Kaarster Straßen schon eine elektrisierende Stimmung. Überall standen Schützen und ihre Familien in kleinen Gruppen, genossen ihre Gemeinschaft und strömten anschließend zum Kirmesplatz. Das Schützenfest hatte in Kaarst ganz offensichtlich gefehlt und es kam fast einer Zeitenwende gleich, dass nun endlich wieder „richtig“ gefeiert werden darf.

Nach der Feier an der Gedenkstätte der Sankt-Sebastianus-Bruderschaft auf dem Kaarster Friedhof erfolgte die offizielle Festeröffnung im Zelt von Platzmeister Rico Wallfass. Auf das übliche Salut mit Böllerkanonen wurde mit Rücksicht auf die in Kaarst lebenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine verzichtet. Schützenpräsident Claus Schiffer betonte in seiner Begrüßung, dass niemand mit so einer langen Wartezeit auf das Fest gerechnet habe und die Sehnsucht nach aufspielenden Trömmelchen wuchs mit jedem Tag. Doch wer dem Schützenbrauchtum „verfallen“ sei, überstehe auch diese schwierige Zeit und nun laute die Devise: „Endlich wieder Kirmes im Dorf“, sagte Schiffer unter Applaus der zahlreichen Schützenbrüder und Schaulustigen. Das Fest sei geprägt von Brauchtum und Tradition und er begrüßte besonders den neuen Grenadierzug „Durchzug“, der mit einer extra Portion Applaus bedacht wurde. „Die Laune der Kaarster stieg von Tag zu Tag“, meinte Schiffer und nun sei sie auf dem Höhepunkt angekommen: Das Trömmelchen geht endlich wieder und Marschmusik erklingt in Kaarst.