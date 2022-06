Handglocken-Konzert in Holzbüttgen : Ein Chor-Gastspiel der besonderen Art

Ein hohes Maß an Konzentration ist nötig, denn gefragt ist der Einsatz einzelner Töne, die sich zu Melodien zusammenfügen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Holzbüttgen Der Handglockenchor der Augustinergemeinde Gotha spielte jetzt zwei Konzerte in Holzbüttgen – und wusste zu überzeugen. Am Ende gab es eine Überraschung.

Von Hansgeorg Marzinkowski

(nima) Zwei Jahre später als geplant – wegen der Corona-Pandemie – war nun der Handglockenchor der Augustinergemeinde Gotha in Kaarst zu Gast und spielte am Freitag zwei Konzerte in der evangelischen Lukaskirche in Holzbüttgen: nachmittags ein nicht öffentliches Schulkonzert und abends für die breite Öffentlichkeit.

Obwohl Handglockenchöre in Deutschland bis heute weitgehend unbekannt sind, war das Gotteshaus gut besucht. Die Gothaer sind mit mehr als 40 Spieler jeden Alters der größte unter 39 Handglockenchören in Deutschland. Und einer der Besten: Im vergangenen Jahr wurden sie Preisträger beim deutschen Orchesterwettbewerb.

Die Ensembles wurden erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, in Gotha 1987, und sind oft wie Posaunenchöre evangelischen Gemeinden angeschlossen. Durch amerikanische Besatzungstruppen kam diese Musikrichtung nach Deutschland. Denn in den USA haben „Handbell Choirs“ einen ganz anderen Stellenwert: Dort sind sie zunehmend beliebter. Die Handglocken sind aus Bronze, je nach Tonhöhe von klein bis sehr groß. Die größten Glocken, in tiefen Lagen, bestehen aus Aluminium. Aber auch ihre Spieler tragen schwarze Handschuhe, um das Material zu schonen. In vielen Werken zeigte der Handglockenchor Gotha verschiedenste Spielweisen: Der Glockenklang wird durch den Körper abgedeckt. „Shake“ erzeugt durch starkes Schütten einen Trillereffekt. Bei ganz sanften Einleitungen wird der Rand der Glocke mit einem weichen Stab berührt. Teils werden die besonders tiefen Instrumente durch Schlägel zum Klang gebracht. Wenn die Glocken auf den Tisch geschlagen werden, entsteht eine Art Pizzicato. Daneben werden Klangstäbe eingesetzt.