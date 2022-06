Veranstaltungen in Kaarst : Vorfreude auf das Sommerspezial im Tuppenhof

Lisa Feller gastiert am 24. Juni in Kaarst. Foto: Agentur

Kaarst Für vier der fünf Veranstaltungen im Zuge des diesjährigen 3k*-Sommerspezials auf dem Tuppenhof gibt es noch Restkarten. Ein Überblick über das Programm.



1. Juli, 19.30 Uhr SiFunkel – Simon & Garfunkel Tribute – The History Of Simon & Garfunkel: Das neue Projekt „SiFunkel“ beschäftigt sich ausschließlich mit dem musikalischen Schaffen der beiden American-Folk-Legenden Simon & Garfunkel. Die Band räumte im vergangenen Jahr im Tuppenhof schon richtig ab.



2. Juli, 19.30 Uhr Joscho Stephan Trio – Gypsy Swing: Das Joscho Stephan Trio versteht es, aus der Vielzahl aktueller Gypsy-Swing-Adaptionen heraus zu ragen, indem es neben den vielen Interpretationen der bekannten Klassiker des Genres den Gypsy Swing mit Latin, Klassik und Rock liiert. Joscho´s Youtube-Version von „Hey Joe“ hat mittlerweile die Zwei-Millionen-Marke geknackt. Musikergrößen wie Paquito D’Rivera, James Carter, Charlie Mariano und Grady Tate zeigten sich nach gemeinsamen Auftritten begeistert. Auch in den USA konnte er mit Konzerten unter anderem in Nashville, Chicago, San Francisco, Detroit oder im legendären Jazzclub Birdland und dem Lincoln Center in New York begeistern. Das wird ein musikalischer Leckerbissen auf dem Tuppenhof.