Dienstagabend in Kaarst : Ursache für Stromausfall bei Ikea unbekannt

Kaarst Der Stromausfall im schwedischen Einrichtungshaus Ikea steht nicht im Zusammenhang mit dem Kurzschluss in einer Trafostation auf der Weckenhofstraße am frühen Dienstagabend. Das bestätigte eine Sprecherin des Netzbetreibers Westnetz auf Nachfrage unserer Redaktion.

Es habe auch nicht gebrannt, wie die Sprecherin weiter erklärt. Die Rauchentwicklung sei durch einen Kurzschluss entstanden. Die Leitung der Kundenstation habe sich aus Sicherheitsgründen automatisch abgeschaltet. Mitarbeiter von Westnetz haben die Station vom Netz getrennt, der betroffene Bereich sei deshalb vorübergehend spannungslos gewesen, also ohne Strom. Das betraf nach Westnetz-Angaben auch Teile der Straße Lange Hecke. „Um 18.09 Uhr waren alle betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt“, so die Sprecherin. Ikea war von dem Kurzschluss nicht betroffen, da die Filiale in Kaarst vermutlich an einer anderen Spannungsleitung hänge, so die Sprecherin. Offenbar war es somit reiner Zufall, dass nahezu gleichzeitig zum Kurzschluss in der Trafostation der Strom bei Ikea ausgefallen war.