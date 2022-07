Multikulti-Team in Kaarst : Zehn Nationen in einer Praxis

Jasmin Droste, Sara Gehlen, Martin Sievers, Petra Breuer, Patricia Deckert, Azam Abiri, Maria Duarte Peralta, Philipp Linke, Gwana Rascho und Bushra Kaso (v.l.). Foto: Wolfgang Walter

Kaarst Wenn zehn Nationen in einer Arztpraxis zusammenarbeiten, muss das Klima untereinander stimmen. So wie in der Gemeinschaftspraxis von Martin Sievers und Philipp Linke. Die Zahnärzte sind stolz auf ihr multikulturelles Team.