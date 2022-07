Auftaktveranstaltung im September : „Kaarst Total“ startet mit Fest der Sinne

Kaarst Der Auftakt für das Stadtfest steigt auf dem Kulturhof des Vereins „Culture without Borders“. Zu klären sind lediglich letzte Details. Die Organisatoren sind zuversichtlich, dass das klappt.

Bis zum Stadtfest „Kaarst Total“ ist es nicht mehr lange hin: Am 3. und 4. September werden in der Kaarster Innenstadt wieder viele Händler und Gastronomen ihre Stände aufbauen, auf den Bühnen wird den ganzen Tag über Programm geboten. Doch bevor es richtig losgeht, steht an dem Donnerstag vorher (1. September) traditionell die Auftaktveranstaltung für alle Sponsoren und Freunde des Stadtfestes an. Und dafür hat sich der Initiativkreis in diesem Jahr einmal mehr etwas Besonderes überlegt. Nachdem „Kaarst Total“ 2019 auf einem Schiff eingeläutet wurde, wird in diesem Jahr das „Fest der Sinne“ gefeiert. Dazu lädt der Initiativkreis auf das Areal des Vereins „Culture without Borders“ an die Tönishöfe ein.