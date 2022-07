In Kaarst ermittelt : Andreas Löwner ist neuer Bezirkskönig

Die Freude bei Andreas Löwner (2.v.r.) ist groß. Er machte sich am vergangenen Samstag in Kaarst zum neuen Bezirkskönig. Foto: Foto: Judith Michaelis (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Kaarst In Kaarst wurde am Samstag ein Nachfolger von Andreas Peiffer gesucht, der mehr als 1000 Tage im Amt war. Erfolgreich war letztlich Andreas Löwner.

Vor knapp drei Jahren hatte sich der Kaarster Schützenkönig Andreas Pfeiffer gegen die anderen Könige im Bezirksverband durchgesetzt – drei Jahre lang war er jetzt Bezirksschützenkönig. Am Samstag wurde das Bezirkskönigsschießen deshalb in Kaarst ausgetragen. Auf dem Parkplatz zwischen Rathaus, Rathausgalerie und Bürgerhaus waren Mitglieder aller 18 Bruderschaften präsent, aber nur 13 nahmen am Bezirkskönigsschießen teil. Allerdings: Kein einziger Schützenkönig einer Bruderschaft im Kaarster Stadtgebiet trat an, um der Nachfolger von Andreas Pfeiffer zu werden.