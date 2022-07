Anwohner klagt über Zunahme von Verkehr und Raser : Kritik an Zuständen auf Kaarster Straße

Bei dem Unfall auf der Kaarster Straße am 10. Juli krachte ein Pkw in ein parkendes Auto. Foto: Patrick Deutsch Foto: Patrick Deutsch

Kaarst Ein Anwohner der Kaarster Straße in Holzbüttgen hat sich mit einer Beschwerde an unsere Redaktion gewandt. Der Verkehr nehme immer mehr zu, die alten Häuser würden beschädigt. Die Stadt verweist auf Nachfrage an das Land.