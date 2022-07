Tödliche Hausexplosion in Hemer : Ermittlungen zur Ursache dauern an

Ermittlungen zur Ursache dauern an

Tödliche Hausexplosion in Hemer

Hemer Nach der Hausexplosion in Hemer dauern die Untersuchungen zu den Ursachen noch an. Die Ermittler können das Trümmerfeld noch nicht genau durchsuchen - es deutet alles weiter auf eine Gasexplosion hin.

Nach der verheerenden Hausexplosion im sauerländischen Hemer mit einer Toten haben die Ermittler das große Trümmerfeld noch nicht genau durchsuchen können. Erst am Dienstag sollen die Trümmer Schicht für Schicht abgetragen werden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Kriminalpolizei wolle am Montag Spuren auswerten und Zeugen befragen.