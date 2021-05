Christdemokraten in Kaarst : Schell tritt als CDU-Sprecher zurück

Kaarst Volker Begas hat das Amt kommissarisch bis zur nächsten Mitgliederversammlung übernommen. Sie soll Ende Juni/Anfang Juli stattfinden. Dann soll ein neuer Vorsitzender gewählt werden.

Die Kaarster CDU befindet sich derzeit in einem Schwebezustand. Noch immer hat die Partei keinen neuen Vorsitzenden gewählt. Nachdem die Mitgliederversammlung, auf der die Wahl des neuen Vorstandes durchgeführt werden soll, wegen der Pandemie bereits zweimal verschoben werden musste, gibt es nun demnächst einen dritten Versuch. Ende Juni/Anfang Juli will die kommissarische Parteispitze die Mitglieder ins Sportforum Büttgen einladen. Dann sollen neben den Vorstandswahlen auch der Bericht der Startgruppe 2025 und die Koalition mit den Grünen diskutiert und verabschiedet werden.

Als Hans-Georg Schell auf der letzten Mitgliederversammlung im Oktober kommissarisch das Amt des Sprechers übernommen hatte, rechnete er nicht damit, das er es siebeneinhalb Monate später immer noch innehat. Am 18. Mai ist er nun von seinem Amt zurückgetreten. „Ich bin froh und erleichtert darüber, denn ich bin kräftemäßig am Ende“, erklärt Schell im Gespräch mit unserer Redaktion. Aus gesundheitlichen Gründen konnte er das Amt nicht länger ausführen und hat es an Volker Begas übergeben. In den zweieinhalb Wochen vor seinem Rücktritt ging es Hans-Georg Schell ziemlich schlecht, mittlerweile ist er wieder auf dem Weg der Besserung. „Dass aus einem Monat siebeneinhalb werden, war so nicht geplant“, sagt er. Allerdings bleibt Schell der CDU als Schatzmeister erhalten.