Start am Kaarster Rathaus : Demo für sichere Radwege im Stadtgebiet

In Kaarst wird am Samstag ein Demonstrationszug mit Fahrrädern durch die Stadt fahren. Foto: Kaarster for Future

Kaarst Die Initiatoren des Kaarster Radentscheids weisen am Samstag, 29. Mai, mit einer Rad-Demo auf die Notwendigkeit für mehr und sichere Radwege hin.

„Immer mehr Menschen in Kaarst nutzen das Fahrrad als klima- und gesundheitsfreundliche Alternative zum Auto,“ so der Sprecher von Kaarster for Future, Werner Kindsmüller. Allerdings sei der Ausbau von sicheren Radwegen in der Vergangenheit sträflich vernachlässigt worden. Deshalb müssten die Interessen der Radfahrer in den nächsten Jahren stärker berücksichtigt werden.